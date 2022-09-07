Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Проте назви звільнених населених пунктів президент поки не називає

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Зараз іще не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.