ЗСУ зняли прапор окупантів у селі під Балаклією
Українські військові зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка поблизу Балаклії Харківської області
Про це повідомили у першій окремій бригаді спецпризначення імені Івана Богуна.
"Воїни нашого батальйону Дике поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - йдеться у повідомленні бригади.
У соцмережах та ЗМІ останніми днями пишуть про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, проте офіційних повідомлень не було.
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