ЗСУ зняли прапор окупантів у селі під Балаклією

Про це повідомили у першій окремій бригаді спецпризначення імені Івана Богуна.

"Воїни нашого батальйону Дике поле зняли червоний прапор російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - йдеться у повідомленні бригади.

У соцмережах та ЗМІ останніми днями пишуть про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії, проте офіційних повідомлень не було.

7 вересня на війні в Україні ліквідували двох майорів армії РФ.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ 7 вересня, на Донбасі російський агресор наступав у напрямку Соледара та Бахмута, але українські захисники зуміли відбити атаки.

Від початку доби, 7 вересня, росіяни завдали понад 8 ракетних та 10 авіаційних ударів по об’єктах на території України.

На Херсонському напрямку фронту ЗСУ скоротили російський артилерійський дивізіон до 60%.

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