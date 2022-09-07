Демілітаризувалися: на війні в Україні ліквідували двох майорів армії РФ
На війні Росії проти України ліквідували майора Чермена Багаєва та заступника начальника штабу зв'язку - начальника зв'язку майора Ігоря Каіпова
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
"Майор Чермен Багаєв зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Заступник начальника штабу зв'язку – начальник зв'язку майор Ігор Каіпов зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - пише Штефан.
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- Раніше в Україні ліквідували капітана російської армії.
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