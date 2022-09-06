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Війна з Росією: хроніка
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Зробив крок доброї волі: в Україні ліквідували капітана армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан

6 вересня, 2022 вiвторок
11:34
війна з Росією

На війні Росії проти України ліквідували капітана російської армії Ліджиєва Мінгіяна

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Капітан Ліджиєв Мінгіян зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - пише Штефан.

  • 4 вересня Анатолій Штефан повідомив, що в Україні ліквідували майора російської армії Олександра Ананічева.
  • Станом на 6 вересня у повномасштабній війні проти України втратила понад 50 тисяч окупантів.

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