Читайте також:

Стало відомо, кому першому зі світових лідерів зателефонував Зеленський вранці після вторгнення РФ

Клімкін пояснив, про що сигналізує синхронне звільнення послів США та ЄС у Росії

У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі