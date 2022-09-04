Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Майор Олександр Ананічев зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

4 вересня він розповів, що в Україні ліквідували заступника командира полку псковських десантників Олексія Афоніна.

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