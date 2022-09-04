"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського майора
На війні РФ проти України ліквідували майора російської армії Олександра Ананічева
Про це заявив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Майор Олександр Ананічев зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.
- 4 вересня він розповів, що в Україні ліквідували заступника командира полку псковських десантників Олексія Афоніна.
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