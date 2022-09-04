В Україні ліквідували заступника командира полку псковських десантників, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні РФ проти України лікідували заступника командира псковського десантно-штурмового полку підполковника Олексія Афоніна
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Заступник командира 234 ДШП підполковник Олексій Афонін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - наголосив він.
- 4 вересня Анатолій Штефан повідомив, що на війні РФ проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Олександра Тюкіна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе