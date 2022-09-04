Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.

"Старший лейтенант Олександр Тюкін зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався та демілітаризувався", - зауважив військовий.

4 вересня він розповів, що на війні РФ проти України ліквідували російського капітана Івана Бриліна.

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