РФ втратила в Україні понад 50 тис. окупантів за час повномасштабного вторгнення, - Генштаб ЗСУ
За добу армія РФ втратила в Україні: 350 окупантів, 25 бронемашин, 9 танків, стільки ж безпілотників і гелікоптер
Про це інформує Генеральний штаб Збройних сили України.
З початку повномасштабного вторгнення та до 6 вечерня Росія втратила:
- особового складу – близько 50 150 (+350) осіб,
- танків – 2077 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 4484 (+25) од,
- артилерійських систем – 1179 (+22) од,
- РСЗВ – 296 (+2) од,
- засоби ППО – 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 207 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
- крилаті ракети – 209 (+4),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
- спеціальна техніка – 109 (+2).
За добу найбільших втрат рашисти зазнали на Донецькому напрямку.
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