Про це інформує Генеральний штаб Збройних сили України.

З початку повномасштабного вторгнення та до 6 вечерня Росія втратила:

особового складу – близько 50 150 (+350) осіб,

танків – 2077 (+9) од,

бойових броньованих машин – 4484 (+25) од,

артилерійських систем – 1179 (+22) од,

РСЗВ – 296 (+2) од,

засоби ППО – 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 207 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),

крилаті ракети – 209 (+4),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,

спеціальна техніка – 109 (+2).

За добу найбільших втрат рашисти зазнали на Донецькому напрямку.

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