Про це в ефірі Еспресо заявив боєць добровольчого формування "Вільна Україна" ССО ЗСУ Євген Нищук.

"Дуже велике є бажання, особливо до зимової кампанії, просунутися. Ми всі розуміємо, що у багатьох місцевостях погодні умови накладуть певні обмеження і поки ще є час ми хочемо максимально просунутися. Так, це правда - ціною і жертв великих, але це не стримує і не лякає", - розповів він.

За його словами, у війську зараз дуже стійка і впевнена атмосфера.

"Зброя з'явилася, але її завжди мало. Якби її було зовсім вдосталь, то така впевненість сили духу в наших воїнах, щоб ми могли б дуже несподівані речі робити. На війні вирішує дух і зброя водночас. Тривалий час, коли є бажання і сміливість йти, але ми розуміємо, що з автоматом чи голими руками, ти далеко не просунешся і це обмежувало. Коли в нас уже з'явилася якась кількість зброї для просування і прикриття, то це відкриває руки і тоді цей дух рветься визволити свої землі і свою державу", - підсумував Нищук.