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Українська авіація завдала РФ значних втрат на Донецькому та Херсонському напрямках

9 вересня, 2022 п'ятниця
18:33
війна з Росією

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. 

"Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ", - пишуть у звіті ЗСУ. 

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості росіянам просуватися. Українські воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Авіація ЗСУ здійснила понад 10 ударів. Було знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. 

ППО знищила щонайменше 2 БПЛА противника. 

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються", - додали в Генштабі.

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