ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії
Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
"Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак, — йдеться у повідомленні.
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Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.
9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.
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