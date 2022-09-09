ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Після звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак, — йдеться у повідомленні.

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Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці.

9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.