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Раптовість наступу ЗСУ на Балаклію свідчить про жахливий безлад в армії РФ, - експерти

6 вересня, 2022 вiвторок
23:23
війна з Росією ЗСУ, гармата

Росіяни або не змогли відслідкувати підготовку до наступу поблизу свого кордону на Харківщині, або просто не мали засобів, якими можна було б відповісти на просування ЗСУ в стратегічному місці

Про це пише ВВС.

За даними кількох російських військових блогерів, українські військові почали наступати під Балаклією (це місто розташоване недалеко від стратегічно важливого для армії РФ Ізюму) і взяли під контроль село Вербівка – за деякими даними, там був розташований військовий арсенал.

Згідно з інформацією кількох джерел, достовірність якої перевірити неможливо, бої йдуть на підступах до Балаклії. В інтернеті з'являються знімки підірваних у місті мостів.

Військовий аналітик, професор стратегічних досліджень університету Сент-Ендрюс Філліпс O'Брайєн, пише про те, що в цьому районі українські військові, ймовірно, здійснили несподіваний для армії РФ хід.

"Якщо українці дійсно домоглися оперативної раптовості біля Харкова, це покаже, в якому безладді перебуває російська армія, - вважає O'Брайєн. - З урахуванням різних систем моніторингу (від супутників до безпілотників, кібер-засобів іншого) я припускав, що подібна оперативна раптовість добитися практично неможливо".

"До того ж, все відбувається прямо біля кордону з Росією. Якщо росіяни це пропустили, їхня армія перебуває в гіршому стані, ніж передбачалося, - продовжує експерт. - Це також хороша ознака того, що Україна все просто відмінно з режимом секретності".

Пізніше O'Брайєн додав: "Отримав дані, що росіяни знали про підготовку нападу [під Харковом], але їм просто не було чим відповісти. Якщо це так, то говорить про безлад іншого характеру і демонструє відсутність гнучкості в діях російської армії".

Ще один відомий військовий експерт – старший співробітник Інституту зовнішньої політики у Вашингтоні Роб Лі зазначає:

"Цікаво, що кілька російських телеграм-каналів протягом останнього місяця говорили про концентрацію українських під Харковом, але схоже, що сьогодні Україна все одно зуміла досягти раптовості".

Українські офіційні джерела дані про настання під Харковом поки що не коментують.

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ЗСУ
Балаклія
Харківщина
Військові новини
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