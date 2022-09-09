Відео головнокомандувач ЗСУ опублікував на своїй facebook-сторінці.

"Понад 1000 кв. км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", – йдеться в дописі.

Про те, що в межах оборонних операцій, які тривають, українські воїни звільнили вже десятки населених пунктів від окупантів, а з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, повідомив 8 вересня президент України Володимир Зеленський

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