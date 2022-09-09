"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед": Залужний показав, як зустрічають українських воїнів мешканці звільнених населених пунктів
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій на Півдні України. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах
Відео головнокомандувач ЗСУ опублікував на своїй facebook-сторінці.
"Понад 1000 кв. км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", – йдеться в дописі.
- Про те, що в межах оборонних операцій, які тривають, українські воїни звільнили вже десятки населених пунктів від окупантів, а з 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, повідомив 8 вересня президент України Володимир Зеленський
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