З першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський
У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів від окупантів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам і спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями", - сказав президент.
Також він додав, що ставка продовжить працювати у форматі "таких доволі частих засідань і нарад".
"Щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів", - відзначив Зеленський.
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