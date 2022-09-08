У ЗСУ підтвердили звільнення від окупантів села Озерного на Донеччині
Збройні сили України просунулися у Донецькій області та звільнили від російських окупантів село Озерне
Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
Громов заявив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 кілометрів.
"У ході ведення наступальних дій на Слов’янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов.
- Раніше у соцмережі просочилася інформація, що бійці 103-ї ОБрТрО визволили українське село спільно з військовими батальйону Нацгвардії.
- 8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області.
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