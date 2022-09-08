Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Громов заявив, що на Краматорському напрямку українські бійці просунулися в глибину до 2 кілометрів.

"У ході ведення наступальних дій на Слов’янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділом 15 полку Нацгвардії просунулися в глибину до 3 км і звільнили населений пункт Озерне", - сказав Громов.

Раніше у соцмережі просочилася інформація, що бійці 103-ї ОБрТрО визволили українське село спільно з військовими батальйону Нацгвардії.

8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області.

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