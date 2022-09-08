Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Багато про що, ми поки не можемо говорити. Контрнаступ на Харківщині триває", - написав Синєгубов.

Повідомляється, що на деокупованих територіях нині тривають фільтраційні дії.

Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині.

Харківщина продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, внаслідок цього гинуть мирні українці.

У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів. Російські окупанти 8 вересня, завдали удари з "ураганів" по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.

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