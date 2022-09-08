На Харківщині ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів
8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів Харківської області
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Багато про що, ми поки не можемо говорити. Контрнаступ на Харківщині триває", - написав Синєгубов.
Повідомляється, що на деокупованих територіях нині тривають фільтраційні дії.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині.
- Харківщина продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, внаслідок цього гинуть мирні українці.
- У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів. Російські окупанти 8 вересня, завдали удари з "ураганів" по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.
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