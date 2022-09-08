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Минулої доби росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, є постраждалі

8 вересня, 2022 четвер
09:39

У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Загарбники обстріляли чотири райони області - Харківський, Ізюмський, Чугуївський і Богодухівський. У Дергачівській громаді Харківського району внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди, здійнялися пожежі.

Крім того, упродовж доби госпіталізовано двох людей у Чугуївському районі, одну людину - в Харківському,
трьох - в Ізюмському, у тому числі дитину 2 років. Стан постраждалих - середньої тяжкості.

П'ять разів загарбники завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300. Обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва, постраждалих немає.

У районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки ЗСУ успішно відбили атаки росіян.

  • Раніше Генштаб опублікував повідомив, що українська армія успішно відбила атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.
  • У ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкодивши лінію електропередач.

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