Минулої доби росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, є постраждалі
У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Загарбники обстріляли чотири райони області - Харківський, Ізюмський, Чугуївський і Богодухівський. У Дергачівській громаді Харківського району внаслідок ворожих обстрілів постраждали дві жінки, пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди, здійнялися пожежі.
Крім того, упродовж доби госпіталізовано двох людей у Чугуївському районі, одну людину - в Харківському,
трьох - в Ізюмському, у тому числі дитину 2 років. Стан постраждалих - середньої тяжкості.
П'ять разів загарбники завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах Харкова. За попередніми даними, окупанти застосували ракети С-300. Обстрілом пошкоджено об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва, постраждалих немає.
У районах населених пунктів Питомник, Григорівка та Руські Тишки ЗСУ успішно відбили атаки росіян.
- Раніше Генштаб опублікував повідомив, що українська армія успішно відбила атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.
- У ніч на 8 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровщину, пошкодивши лінію електропередач.
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