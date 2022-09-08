Упродовж доби ЗСУ знищили два ворожі Су-25, два гелікоптери, склад пального, командний пункт і вразили скупчення росіян

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п'ять БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські ракетники і артилеристи вразили ворожі командний пункт, склад пального військову техніку, озброєння і живу силу противника.

"Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження", - повідомляє Генштаб.

На Запоріжжі ЗСУ вдарили по скупченню росіян у селі Солодководне.

"Ворожі війська продовжують зазнавати втрат. Внаслідок вогневого впливу по зосередження особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства "Україна" села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат, кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Пентагоні успіхи ЗСУ на полі бою назвали "повільним, але значущим прогресом".

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