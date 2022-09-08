"Повільний, але значущий прогрес": у Пентагоні прокоментували успіхи ЗСУ на полі бою
Заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, що ЗСУ мають "повільний, але значущий прогрес" на полі бою
Про це Каль заявив на заході, організованому Defense News, передає Reuters.
За словами Каля, справи України на полі бою значно кращі за російські.
"Ще поки зарано про щось говорити. На мою думку, українці роблять повільний, але значущий прогрес. І ми подивимося, як справи розвиватимуться далі. Але я, безумовно, думаю, що зараз на півдні справи кращі в української сторони, аніж у російської", - сказав Каль.
- 5 вересня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наступають не лише на Херсонщині, а й на інших напрямках.
- У Пентагоні зазначили, що Україна веде успішну наступальну операцію на Херсонському напрямку.
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