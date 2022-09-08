Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині з реактиної та важкої артилерії: пошкоджені приватні будинки, обірвана лінія електропередач

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Зокрема Марганецька громада району тричі зазнала ударів, унаслідок яких зруйновано підприємство. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Також загарбники вдарили по Нікополю. Понівечено 11 приватних будинків і споруди поруч із ними, гімназія та кілька панелей сонячної електростанції. Обірвана лінія електропередач, яку вже лагодять електрики. Постраждалих немає.

У ніч з 6 на 7 вересня російські війська двічі обстріляли Дніпропетровщину.