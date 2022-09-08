Вночі росіяни гатили по Дніпропетровщині з реактиної та важкої артилерії: пошкоджені приватні будинки, обірвана лінія електропередач
У ніч на 8 вересня російська армія чотири рази завдала ударів з реактивних систем залпового вогню "Граді" і важкої артилерії по Нікопольському району Дніпропетровської області
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Зокрема Марганецька громада району тричі зазнала ударів, унаслідок яких зруйновано підприємство. Масштаби пошкоджень уточнюються.
Також загарбники вдарили по Нікополю. Понівечено 11 приватних будинків і споруди поруч із ними, гімназія та кілька панелей сонячної електростанції. Обірвана лінія електропередач, яку вже лагодять електрики. Постраждалих немає.
- У ніч з 6 на 7 вересня російські війська двічі обстріляли Дніпропетровщину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе