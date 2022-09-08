Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Сьогодні о 10 ранку російські окупанти здійснили черговий терористичний акт в Харкові. Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджена адміністративна будівля. Ще одна ракета вдарила в землю поруч. На жаль, загинули 2 чоловіки (21 і 65 років). Поранення отримали 5 осіб. 2 з них – 49-річний чоловік і жінка 21 року – в тяжкому стані. Стан ще 3 пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років. Постраждалим надається вся необхідна допомога медиків", - пише Синєгубов.

Офіс генерального прокурора України у телеграмі повідомив, що за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (стаття 438, ч. 2 КК України).

"За даними слідства, 8 вересня близько 10:00 російська армія обстріляла житлові квартали Індустріального та Немишлянського районів Харкова. Загинули дві людини. Ще четверо цивільних отримали поранення. Пошкоджено низку будинків, школу, адміністративну будівлю та промислові приміщення. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Ураган". Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів", - йдеться у повідомленні Офісу ГП.

У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів.

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