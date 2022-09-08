Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним"

Про це на брифінгу після п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

За його словами, Україна ефективно використовує свою вогневу міць для формування наземного маневру, продовжуючи наступ. Водночас він зазначив, що поки що зарано повністю оцінювати наступ ЗСУ на Херсон.

Генерал сказав, що просування Сил оборони України в Херсонській області було "постійним та навмисним".

"Я б схарактеризував це як ретельно продуману наступальну операцію, яка націлена на те, щоб встановити умови і потім захопити їхні цілі", – заявив Міллі.

Міллі також заперечив, що українська армія перенапружена, борючись з Росією від Харкова на півночі до Херсона на півдні.

"Вони продовжують боротьбу. У них є сили для цього, і ми побачимо, як це вийде", - сказав Міллі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що ЗСУ знищили понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Рамштайні 8 вересня, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму $675 млн, який включатиме ракетні, артилерійські й протитанкові засоби.

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