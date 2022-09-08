Україна вразила HIMARS понад 4 сотні цілей, - Марк Міллі
ЗСУ знищили понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS, наданих США
Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині, пише "Європейська правда".
"Ми бачимо реальні та вимірні переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і вони мали руйнівний ефект", — сказав Міллі після зустрічі контактної групи з підтримки України.
Міллі додав, що враження цілей створило напруження у російських каналах постачання, зменшило їхню бойову спроможність.
"Були вражені командні пункти й в них є складнощі із заміною втраченого в боях та з постачанням своїм силам", - сказав він.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Рамштайні 8 вересня, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн, який включатиме ракетні, артилерійські й протитанкові засоби.
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