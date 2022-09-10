Росіяни - безкарні. Проте так буде не вічно, - Портников

Таку думку він вислови в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни - безкарні, але так буде не вічно. Оскільки в ситуації краху путінського режиму, ми маємо бути юридично озброєними. Помилково думати, що росіяни можуть робити що завгодно і їх ніхто не видасть. Рано чи пізно вони будуть виїжджати за кордон. Тобто зʼявляється можливість ідентифікувати та затримувати злочинців на кордонах", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив на важливості доказової бази воєнних злочинів російських військових в Україні.

"Другий важливий момент полягає в тому, що росіяни можуть змінитись як держава. І тут теж потрібні докази злочинів російських військових в Україні. Щоб вони чули від нас те, що свого часу чули серби після того, як повалили режим Слободана Мілошевича. Тобто потрібно вже зараз готувати списки воєнних злочинців, щоб потім їх судити в Гаазі”, - додав він.

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