Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини

Про це повідомили в телеграмі.

За інформацією ювенальних прокурорів, станом на 10 вересня від повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 383 дитини. Понад 746 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці дані не є остаточними, оскільки робота з їх встановлення на місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - ідеться в повідомлені.

Також ОГПУ нагадало про платформу "Діти війни". З її допомогою можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, постраждалих від повномасштабної збройної агресії РФ.

1 серпня в Україні запрацював державний портал для розшуку дітей "Діти війни". Завдяки їй українські батьки зможуть повідомити або знайти інформацію про дітей, постраждалих від війни, зокрема про тих, хто зник або ж був депортований.