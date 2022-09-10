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Головна війна з Росією Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 383 дитини

10 вересня, 2022 субота
10:10
війна з Росією Непокаране зло повертається

Офіс генпрокурора оприлюднив дані за 10 вересня 2022 року про дітей, які постраждалих повномасштабної війни в Україні

Про це повідомили в телеграмі.

За інформацією ювенальних прокурорів, станом на 10 вересня від повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 383 дитини. Понад 746 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці дані не є остаточними, оскільки робота з їх встановлення на місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 389, Харківській - 209, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - ідеться в повідомлені.

Також ОГПУ нагадало про платформу "Діти війни". З її допомогою можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, постраждалих від повномасштабної збройної агресії РФ.

  • 1 серпня в Україні запрацював державний портал для розшуку дітей "Діти війни". Завдяки їй українські батьки зможуть повідомити або знайти інформацію про дітей, постраждалих від війни, зокрема про тих, хто зник або ж був депортований.

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