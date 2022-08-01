Запрацював державний портал розшуку дітей "Діти війни"

Про це під час брифінгу розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.

Через обстріли та постійні бойові дії ворога кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується: 684 - поранені, 358 - загинули, 197 - зникли безвісти і щонайменше 5703 - нелегально депортовані в Росію. Станом на 28 липня правоохоронці знайшли 3833 дітей, ще 47 - повернули з депортації.

За дорученням Офісу президента України Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з Національним інформаційним бюро, Офісом генерального прокурора, Національною поліцією, Секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офісом президента створили платформу "Діти війни".

"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут - це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія росії щодня здійснює проти українського народу", - сказала Дарʼя Герасимчук.

Також вона додала, що платформа має дві основні функції: інформувати та допомагати розшукувати дітей.

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