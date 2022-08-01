Запрацював державний портал розшуку дітей "Діти війни"
Інформаційна платформа "Діти війни" допомагатиме батькам та правоохоронним органам збирати інформацію про дітей, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були незаконно депортовані до Росії
Про це під час брифінгу розповіла уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼя Герасимчук.
Через обстріли та постійні бойові дії ворога кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується: 684 - поранені, 358 - загинули, 197 - зникли безвісти і щонайменше 5703 - нелегально депортовані в Росію. Станом на 28 липня правоохоронці знайшли 3833 дітей, ще 47 - повернули з депортації.
За дорученням Офісу президента України Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України разом з Національним інформаційним бюро, Офісом генерального прокурора, Національною поліцією, Секретаріатом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офісом президента створили платформу "Діти війни".
"Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення з місць примусового переміщення чи депортації. Інформація, розміщена тут - це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія росії щодня здійснює проти українського народу", - сказала Дарʼя Герасимчук.
Також вона додала, що платформа має дві основні функції: інформувати та допомагати розшукувати дітей.
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