Після 24 лютого в Україні зареєстрували понад 15 тис. злочинів проти нацбезпеки, - ОГП
З початку повномасштабного вторгнення Росії було зареєстровано загалом 15 256 злочинів проти національної безпеки України
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Злочинів проти національної безпеки загалом зареєстровано 15 256 (+602 за тиждень). Загалом злочинів агресії та воєнних злочинів РФ зареєстровано 32 678 (+1 172 за тиждень)", - зазначили в ОГП.
Також прокурори нагадали, що за тиждень в Україні загинули 3 дитини, а шесторо - були поранені. Ці дані наведені без повного врахування з місць активних бойових дій.
Щодо роботи на економічному фронті у відомстві зазначили, що було заарештовано і передано до АРМА активів і майна на більше, ніж 1,8 млрд грн.
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