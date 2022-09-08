Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією
Президент України подякував визволителям міста
Про це повідомляють в офіційному Telegram Володимира Зеленського.
"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", - прокоментував президент відео підняття прапора над Балаклією.
- 7 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні, і підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму.
- 8 вересня у Рамштайні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним".
- Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.
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