Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією

Про це повідомляють в офіційному Telegram Володимира Зеленського.

"Все на своїх місцях. Прапор України у вільному українському місті під вільним українським небом! Дякую! Пишаюся! Бережіть себе! До перемоги! Слава Україні!", - прокоментував президент відео підняття прапора над Балаклією.

7 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що може переламати перебіг війни в Україні, і підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму.

8 вересня у Рамштайні голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав наступ ЗСУ на Херсон "ретельно продуманим та ефективним".

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.