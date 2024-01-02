У Бангладеш ув'язнили лауреата Нобелівської премії Юнуса. Причина
У Бангладеш лауреата Нобелівської премії миру 2006 року Мохаммада Юнуса засудили до шести місяців ув'язнення за порушення трудового законодавства
Про це пише АР.
Вказано, що у центрі справи - компанія Grameen Telecom, яку Юнус заснував як неприбуткову організацію. Його та ще трьох топменеджерів компанії визнали винними у неоформленні щонайменше 67 працівників на постійну основу. Крім того, Grameen Telecom не сформувала фонд для підтримки персоналу в разі надзвичайних ситуацій або особливих потреб та не розподіляла серед працівників 5% дивідендів, як це передбачено політикою компанії.
Їх усіх засудили до 6 місяців ув'язнення, а Юнуса додатково оштрафували на 260 доларів. Чоловік заявив, що подаватиме апеляцію.
Довідково. Мохаммад Юнус - бангладеський банкір, економіст, засновник компанії Grameen Telecom, один із перших соціальних підприємців, розвинув концепції мікрокредитування та мікрофінансування. Він був лауреатом Нобелівської премії миру 2006 року за зусилля створити економічний та соціальний розвиток знизу.
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