Про це повідомили в Радіо Свобода.

Суддя суду Ленінського району Мінська оголосила вирок трьом правозахисникам Білорусі, зокрема Нобелівському лауреату миру Алесю Біляцькому: він отримав 10 років колонії.

Разом із ним на лаві підсудних перебував віце-президент Міжнародної федерації прав людини Валентин Стефанович та координатор кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимир Лабкович. Їм оголосили вирок 9 та 7 років колонії відповідно.

Правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова судили заочно до 8 років ув'язнення.

Їм інкримінують "контрабанду грошей організованою групою" у 2016-2021 роках та "фінансування акцій протесту" у 2020 році.

Цьогоріч Нобелівською премією миру нагороджували лауреатів з України, Росії та Білорусі – українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.