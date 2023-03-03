Від 7 до 10 років: у Білорусі нобелівського лауреата Біляцького і трьох правозахисників засудили до ув'язнення за підтримку акцій протесту
3 березня в білоруському суді Ленінського району Мінська оголосили вирок трьом правозахисникам: Валентину Стефановичу, Володимиру Лабковичу та Дмитру Соловйову, вони отримали від 7 до 10 років колонії. Лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького засудили до 9 років ув'язнення
Про це повідомили в Радіо Свобода.
Суддя суду Ленінського району Мінська оголосила вирок трьом правозахисникам Білорусі, зокрема Нобелівському лауреату миру Алесю Біляцькому: він отримав 10 років колонії.
Разом із ним на лаві підсудних перебував віце-президент Міжнародної федерації прав людини Валентин Стефанович та координатор кампанії "Правозахисники за вільні вибори" Володимир Лабкович. Їм оголосили вирок 9 та 7 років колонії відповідно.
Правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова судили заочно до 8 років ув'язнення.
Їм інкримінують "контрабанду грошей організованою групою" у 2016-2021 роках та "фінансування акцій протесту" у 2020 році.
Цьогоріч Нобелівською премією миру нагороджували лауреатів з України, Росії та Білорусі – українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.
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