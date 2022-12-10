Онлайн-трансляцію церемонії опублікували на YouTube-каналі Nobel Prize.

Цьогоріч нагороджували лауреатів з України, Росії та Білорусі – українську правозахисну організацію "Центр громадянських свобод", російську організацію "Меморіал" та білоруського правозахисника Алеся Біляцького.

Олександра Матвійчук, голова "Центру громадянських свобод", використала свою суботню промову, щоб заявити: у цей момент історії в України єдиний спосіб забезпечити справедливий і міцний мир – це боротися.

"Ми отримали Нобелівську премію миру під час війни, яку розпочала Росія. Ця війна триває вже 8 років, 9 місяців і 21 день", - заявила вона.

Матвійчук додала, що світ довго заплющував очі на російські злочини у різних країнах.

"Росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер Росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню. Російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – додала вона.

На церемонії Беріт Рейс-Андерсен, голова Норвезького Нобелівського комітету, зазначила, що "світ потребує тих чудових особистостей і груп людей, які ціною великих особистих жертв протистоять агресії в ім'я демократії, прав людини й миру".

У Офісі президента тим часом заявили, що премію отримали представники країн, які напали на Україну, а їхні правозахисні організації так і не змогли організувати руху проти війни.

25 жовтня пресслужба Нобелівського комітету заявила, що через вторгнення Росії в Україну послів РФ та Білорусі вирішили не запрошувати на церемонію вручення Нобелівської премії. Як пояснення свого вчинку організатори зазначають, що Нобелівська премія заснована на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb