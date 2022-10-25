Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

"Нобелівський фонд запрошує послів, розташованих у Швеції, але через вторгнення Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", - йдеться в офіційному пресрелізі.

Як пояснення свого вчинку організатори зазначають, що Нобелівська премія заснована на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму. Ця повага також є основою для досягнень, які відзначаються та підкреслюються, коли лауреати Нобелівської премії та гості з усього світу запрошуються на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет.

Зазначається, що урочисті заходи відбудуться 10 грудня.

Нагадаємо, цьогоріч основну нагороду, Нобелівську премію миру, отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ.

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