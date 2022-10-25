Через вторгнення Росії в Україну послів РФ та Білорусі вирішили не запрошувати на церемонію вручення Нобелівської премії
Нобелівський комітет прийняв рішення не запрошувати послів цих двох країн "через вторгнення Росії в Україну"
Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.
"Нобелівський фонд запрошує послів, розташованих у Швеції, але через вторгнення Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", - йдеться в офіційному пресрелізі.
Як пояснення свого вчинку організатори зазначають, що Нобелівська премія заснована на повазі до науки, культури, гуманізму та інтернаціоналізму. Ця повага також є основою для досягнень, які відзначаються та підкреслюються, коли лауреати Нобелівської премії та гості з усього світу запрошуються на церемонію вручення Нобелівської премії та банкет.
Зазначається, що урочисті заходи відбудуться 10 грудня.
- Нагадаємо, цьогоріч основну нагороду, Нобелівську премію миру, отримали опозиціонер з Білорусі та правозахисні організації з України та РФ.
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