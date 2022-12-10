Про це йдеться в Politico з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.

"Згідно з нашою власною політикою у нас є занепокоєння щодо використання такого роду боєприпасів", - сказав він.

При цьому Кірбі відмовився підтвердити будь-який конкретний запит з боку Києва. За даними джерел Politico, запит на касетні боєприпаси - один з багатьох, який адміністрація Байдена зараз активно не розглядає.

Попри те, що США не підписалися під міжнародною забороною, американська сторона не поспішає виконувати запит України. Раніше конгрес обмежив повноваження Білого дому щодо передачі касетних боєприпасів. Президент або держсекретар можуть обійти обмеження, але мають дотримуватися високих стандартів.

Відомо, що касетні боєприпаси зазвичай складаються з контейнера, що розкривається у повітрі, розкидаючи велику кількість розривних "бомб". Вони були заборонені через велику небезпеку для мирних жителів, бо спочатку призначалися для ураження військових цілей на великій території.

9 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні чергової партії військової допомоги в розмірі $275 млн. Загальна сума військової допомоги адміністрації президента США Джо Байдена становить уже понад 19 мільярдів доларів.

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