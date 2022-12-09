Білий дім підтвердив виділення нового пакету військової допомоги Україні на $275 млн

Про це заявив у п’ятницю під час брифінгу координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Сьогодні я радий повідомити, що незабаром надійде новий пакет безпеки для України в обсязі $275 мільйонів", - зауважив представник Білого дому.

Черговий пакет військової допомоги Україні виділяється в межах схеми Presidential Drawdown Authority (PDA), за якою президент США має право відправляти озброєння без додаткової згоди Конгресу.

Загальна сума військової допомоги адміністрації президента США Джо Байдена становить уже понад 19 мільярдів доларів.

Подробиці пакета ще не були оголошені, але, за даними ЗМІ, до нього входять ракети для пускових установок високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм боєприпаси, військові автомобілі Humvee і генератори.

Нагадаємо, нижня палата американського Конгресу підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.

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