Україна отримає $275 млн від США для посилення протиповітряної оборони, - Reuters

Про це інформує Reuters.

Сполучені Штати готуються надіслати Україні пакет військової допомоги на суму в $275 млн. Зазначається, що в його межах в ЗСУ з'являться нові можливості уражати ворожі БПЛА, а також посилиться українська протиповітряна оборона.

За даними інформагентства, оголошення про пакет може відбутися в п'ятницю 9 грудня. Однак подробиці щодо переліку озброєння Reuters не змогло встановити.

Очікується, що Пентагон також включить до переліку ракети для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 155-мм боєприпаси, військові машини Humvee і генератори.

"Представник Ради національної безпеки відмовився коментувати пакет допомоги. Вміст і розмір пакетів допомоги можуть змінюватися, поки їх не підпише президент", - зазначають в інформагентстві.

Нагадаємо, 8 грудня CNN повідомляло, що адміністрація Байдена розглядає українські запити щодо передачі касетних снарядів для систем HIMARS та 155-міліметрових гаубиць.

Палата представників США у четвер 8 грудня підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 фінансовий рік, який передбачає $800 млн для України.

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