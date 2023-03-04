У Байдена успішно видалили онкологічну пухлину шкіри

Про це йдеться в офіційному листі особистого лікаря Джо Байдена щодо дерматологічної процедури, проведеної два тижні тому, передає Укрінформ.

"16 лютого в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда президенту видалили новоутворення на шкірі в районі грудної клітки в рамках комплексної оцінки стану здоров’я. Цю тканину відправили на традиційну біопсію", - зазначається в документі.

Подальший аналіз підтвердив прогноз, що невелике ураження шкіри було базальноклітинною карциномою (BCC), що є найпоширенішою формою онкологічного захворювання шкіри. Зазначається, що лише в США щороку діагностують приблизно 3,6 мільйона таких випадків.

Доктор також повідомив, що вся пошкоджена тканина на тілі президента була успішно видалена, а місце навколо було оброблено відповідним чином.

"Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічний нагляд у рамках свого поточного комплексного лікування",- зауважується в документі.

Крім того, інформується, що ураження BCC не мають тенденцій до "поширення" або метастазування, як при деяких серйозніших видах онкології шкіри, таких як меланома або плоскоклітинний рак. Однак вони можуть збільшуватися в розмірах, що призводить до більш серйозної проблеми, а також ускладнює хірургічне видалення.

Відзначимо, за результатами недавнього медичного огляду 80-річного президента США Джо Байдена лікарі дійшли висновку, що він залишається придатним для виконання обов’язків у повному обсязі.