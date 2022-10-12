У Бєлгороді прогриміли вибухи. У місті паніка
Ввечері 12 жовтня жителі Бєлгородської області та Бєлгорода чули гучні вибухи
Відео з Бєлгорода публікують у telegram-каналах.
Вибухи у Бєлгороді прогриміли в районі 17:00-18:00. На роликах видно, що люди кричать, втікають та панікують. В інтернет-чатах росіяни не розуміють, що відбувається.
Офіційних коментарів від російської влади, станом на 18:05, немає.
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