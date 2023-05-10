У Бєлгороді заявили про падіння двох безпілотників і пошкодження будинків
Ввечері середи, 10 травня, над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали 2 безпілотники
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області.
"Над приватним житловим сектором Білгородського району здетонували та впали 2 безпілотники. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", - написав Гладков.
За попередніми даними, постраждалих немає
- У ніч з 4 на 5 травня надзвичайна ситуація трапилась у Бєлгородській області РФ. Чоловік кинув гранату посеред міста.
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