На Бєлгородщині чоловік кинув гранату посеред міста
У ніч з 4 на 5 травня надзвичайна ситуація трапилась у Бєлгородській області РФ
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Інцидент трапився у ніч з 4 на 5 травня у населеному пункті Валуйки, Бєлгородська область. У центрі міста невідомий чоловік кинув гранату та втік.
Росіяни повідомляють, що постраждалих, чи руйнувань, немає. Силовики розшукують чоловіка, який кинув гранату.
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