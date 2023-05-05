На Бєлгородщині чоловік кинув гранату посеред міста

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Інцидент трапився у ніч з 4 на 5 травня у населеному пункті Валуйки, Бєлгородська область. У центрі міста невідомий чоловік кинув гранату та втік.

Росіяни повідомляють, що постраждалих, чи руйнувань, немає. Силовики розшукують чоловіка, який кинув гранату.