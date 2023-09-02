У Бердянську чули потужний вибух
У суботу, 2 вересня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух
Про це повідомляють начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина та мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами начальниці, вибух був настільки потужний, що його чули у різних куточках тимчасово окупованого Бердянська.
"Інформація уточнюється. Очікуємо гарні новини від Генерального штабу ЗСУ", - додала Галіцина.
Також Федоров підтвердив цю інформацію та заявив, що наразі уточнюються деталі.
- У Росії заявили, що у ніч на 2 вересня було здійснено чергову атаку морськими безпілотниками на Кримський міст.
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