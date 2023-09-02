У Бердянську чули потужний вибух

Про це повідомляють начальниця Бердянської МВА Вікторія Галіцина та мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами начальниці, вибух був настільки потужний, що його чули у різних куточках тимчасово окупованого Бердянська.

"Інформація уточнюється. Очікуємо гарні новини від Генерального штабу ЗСУ", - додала Галіцина.

Також Федоров підтвердив цю інформацію та заявив, що наразі уточнюються деталі.