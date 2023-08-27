У Бердянську горить завод, на якому окупанти зберігають техніку

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже", - пише він.

За словами Федорова, місцеві не чули звуків вибухів, проте бачили, що росіяни завозять туди техніку.

"Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств. Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - йдеться у повідомленні.