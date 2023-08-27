У Бердянську горить завод, на якому окупанти зберігають техніку
У неділю, 27 серпня, у тимчасово окупованому Бердянську спалахнув завод, на який ворог перевіз свою військову техніку
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Народна прикмета: якщо на окупованій землі валить чорний дим - ймовірно палає щось вороже", - пише він.
За словами Федорова, місцеві не чули звуків вибухів, проте бачили, що росіяни завозять туди техніку.
"Цього разу рясно горить у поки що окупованому Бердянську. За попередньою інформацією - на території одного з підприємств. Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку", - йдеться у повідомленні.
- У тимчасово окупованому Криму в середу, 23 серпня, пролунали вибухи. На військовому об’єкту на мисі Тарханкут було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
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