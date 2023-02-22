У Бердянську гуманітарна криза, у місті залишається все менше людей працездатного віку, - ЦНС
З тимчасово окупованого Бердянську все частіше виїжджають люди працездатного віку
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"У Бердянську критична ситуація із забезпеченням комунальних послуг. Зокрема, місто часто залишаться без води і є загроза її повної відсутності. На фоні гуманітарної кризи, яку створили окупанти, молодь та люди середнього віку все частіше покидають місто. Більшість уникає так званих евакуацій від росіян, яка призводить до фактичного ув'язнення в полон на території РФ", - йдеться у матеріалі.
У ЦНС наголосили, що українці користуються альтернативними методами виїзду з окупованих територій.
- 21 лютого Генштаб повідомив, що у тимчасово окупованому Криму погіршилася криміногенна ситуація через злочинців, які воювали в ПВК Вагнера та були амністовані й переведені на півострів.
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