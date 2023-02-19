Про це поінформувала Бердянська міська рада.

Зазначається, що місцеві мешканці повідомляють про велику пожежу на Косі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Попередньо, займання сталося на базі відпочинку "Райський куточок".

"За попередньою інформацією, нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь", - зазначили в міськраді.