У Бердянську, імовірно, горить база відпочинку, облаштована під шпиталь для військових РФ, - міськрада
Мешканці тимчасово окупованого Бердянська на Запоріжжі повідомляють про пожежу на базі відпочинку "Райський куточок", де, імовірно, загарбники облаштували шпиталь
Про це поінформувала Бердянська міська рада.
Зазначається, що місцеві мешканці повідомляють про велику пожежу на Косі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Попередньо, займання сталося на базі відпочинку "Райський куточок".
"За попередньою інформацією, нам відомо, що саме у цьому закладі, який до війни належав голові РВА Олексію Бакаю, окупанти розташували шпиталь", - зазначили в міськраді.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомив, що окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області.
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