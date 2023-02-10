Російські терористи заселились у бази відпочинку навколо Бердянська
Окупаційні війська заселяються у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська Запорізької області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни перетворюють цивільні об’єкти у військові цілі. За словами місцевих, російських солдатів розміщують в закладах відпочинку вздовж лінії бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих хто проживав поруч відселили.
"Схожа ситуація в Пологах, де ворог обходить приватні будинки й шукає місце для розташування новоприбулих окупантів. Центр національного спротиву нагадує, що ви можете повідомити розташування ворога в вашому населеному пункті й тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста", - йдеться у матеріалі.
- Сили оборони підтвердили, що 8 лютого уразили аеродром окупантів у Бердянську, внаслідок чого було знищено понад 100 росіян.
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