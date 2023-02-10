Російські терористи заселились у бази відпочинку навколо Бердянська

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни перетворюють цивільні об’єкти у військові цілі. За словами місцевих, російських солдатів розміщують в закладах відпочинку вздовж лінії бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих хто проживав поруч відселили.

"Схожа ситуація в Пологах, де ворог обходить приватні будинки й шукає місце для розташування новоприбулих окупантів. Центр національного спротиву нагадує, що ви можете повідомити розташування ворога в вашому населеному пункті й тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста", - йдеться у матеріалі.