Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

Також, внаслідок цього удару було пошкоджено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Окрім того, постраждала радіолокаційна станція.

"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами й радіолокаційна станція", - йдеться у повідомленні.