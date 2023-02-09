ЗСУ знищили понад 100 окупантів у Бердянську
Сили оборони підтвердили, що 8 лютого уразили аеродром окупантів у тимчасово захопленому Бердянську, внаслідок чого було знищено понад 100 окупантів
Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.
Також, внаслідок цього удару було пошкоджено склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Окрім того, постраждала радіолокаційна станція.
"Отримали від наших захисників уточнену інформацію про вчорашні вибухи: є влучання в аеродром. Цим прильотом наші воїни знищили більше ніж сто окупантів. Також постраждали склад з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами й радіолокаційна станція", - йдеться у повідомленні.
- З початку доби 9 лютого станом на 18:00 російські окупанти завдали 41 авіаційний та 3 ракетні удари, а також 32 рази стріляли з реактивних систем залпового вогню.
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