РФ завдала 41 авіаційний і 3 ракетні удари, в тому числі по цивільній інфраструктурі

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Два з трьох ракетних ударів загарбники завдали по цивільній інфраструктурі Краматорська Донецької області, а снаряди з РСЗВ ворог спрямував у тому числі по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області, Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли райони населених пунктів Куп'янськ, Піщане Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках із танків, мінометів і артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти били по районах населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема Качкарівки, Токарівки, Веселого, Антонівки, Берегови та Херсони.

ЗСУ вразили райони скупчення росіян, пункти управління, склад боєприпасів і позиції ППО. Окупанти облаштували крематорій, щоб приховати свої втрати

"Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" в місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", - повідомляє Генштаб.

Авіація Сил оборони України з початку доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і 2 удари по позиціях ворожих зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 3 безпілотні літальні апарати загарбників: 2 - типу "Орлан-10" та 1 - "Оріон".

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили 2 пункти управління ворога, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони противника.