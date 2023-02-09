Понад 900 солдатів, 6 безпілотників та 4 засоби ППО: що втратила Росія за добу на українській землі
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на території України щонайменше 135 010 військових, 6468 бойових бронемашин й 463 реактивні системи залпового вогню
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3255 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од.
- артилерійських систем – 2244 (+8) од.
- РСЗВ – 463 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 232 (+4) од.
- літаків – 295 (+0) од.
- гелікоптерів – 285 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од.
- спеціальна техніка ‒ 211 (+0)
Остаточні дані уточнюються.
Протягом 8 лютого ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів, а також уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та кілька районів скупчення росіян.
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