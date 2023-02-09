Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано

танків ‒ 3255 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од.

артилерійських систем – 2244 (+8) од.

РСЗВ – 463 (+2) од.

засоби ППО ‒ 232 (+4) од.

літаків – 295 (+0) од.

гелікоптерів – 285 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6)

крилаті ракети ‒ 796 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од.

спеціальна техніка ‒ 211 (+0)

Остаточні дані уточнюються.

Протягом 8 лютого ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів, а також уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та кілька районів скупчення росіян.