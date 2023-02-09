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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією ЗСУ відбили атаки росіян в районах 19 населених пунктів Запоріжжя, Донеччини та Луганщини 

ЗСУ відбили атаки росіян в районах 19 населених пунктів Запоріжжя, Донеччини та Луганщини 

9 лютого, 2023 четвер
06:58
війна з Росією ЗСУ

Українські воїни протягом доби продовжували нищити ворожі війська та уразили пункти управління та райони скупчення окупантів. Також ЗСУ відбили атаки РФ в районах 19 населених пунктів

Про це у ранковому зведенні 9 лютого звітує Генштаб ЗСУ.

За 8 лютого підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Виїмка, Федорівка, Бахмут, Красна Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Новокалинове, Водяне, Первомайське, Веселе, Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Богоявленка і Пречистівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі.

Сили оборони уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та кілька районів скупчення росіян

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

А українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

У Коханому на Запоріжжі окупанти масово мародерять

В населеному пункті Кохане Василівського району Запорізької області російські окупаційні війська масово займаються мародерством.

Ворог зосереджений на наступі по Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. 

Також ворожі війська активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ.

Росія завдала 3 ракетних, 45 авіаційних ударів та здійснила 67 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 45 авіаційних ударів, внаслідок чого загинуло 3 цивільні людини та ще три - знаходиться у важкому стані. 

Окрім того, ворог здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщині.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівської області; Заруцьке, Вовківка, Атинське, Стукалівка, Сохани, Павлівка, Юнаківка, Садки і Миропілля на Сумщині та Уди, Червона Зоря, Красне, Липці, Стариця, Вовчанськ, Варварівка, Верхня Писарівка, Амбарне, Фиголівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна і Западне на Харківщині. 

Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, а також пошкоджено велику кількість цивільних житлових будинків.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони понад 25 населених пунктів. 

Серед них - Куп’янськ, Синьківка, Кучерівка, Піщане, Курилівка, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва і Білогорівка на Луганщині. 

Ворог завдав авіаударів неподалік Котлярівки і Табаївки Харківської області та Серебрянського лісництва - Луганської.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Бахмут, Богданівка, Іванівське, Миколаївка, Кліщіївка, Озарянівка, Олександро-Шультине і Веселе на Донеччині. А загалом – понад 30 населених пунктів.

Також окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Петрівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Водяне, Красногорівка, Богоявленка, Пречистівка і Вугледар Донецької області. 

Завдано авіаударів біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки та Вугледару.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоний Маяк, Зміївка, Шляхове, Берислав, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Комишани, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.

  • Напередодні очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області на Кремінському напрямку наразі фіксується максимальна ескалація, росіяни намагаються прорвати українську лінію оборони.
  • А Інститут вивчення війни прогнозує, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове - Кремінна на заході Луганської області зріс, але він слабкий і може перетворитись у контрнаступ ЗСУ.
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