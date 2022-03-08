У Бердянську окупанти захопили радіостанцію
У Бердянську російські військові захопили радіостанцію "Азовська хвиля".
Про це йдеться у Телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації.
"Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими", – йдеться у дописі.
Представники обласної влади попереджають всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.
- Нагадаємо, 4 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про захоплення телевежі в місті, у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.
- 7 березня стало відомо, що міську телевежу Мелітополя, а також вежі радіозв'язку контролює армія РФ.
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