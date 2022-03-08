У Бердянську окупанти захопили радіостанцію

Про це йдеться у Телеграмі Запорізької обласної військової адміністрації.



"Бердянська радіостанція "Азовська хвиля" захоплена російськими військовими", – йдеться у дописі.



Представники обласної влади попереджають всіх містян, що можливе розповсюдження окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.

Нагадаємо, 4 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про захоплення телевежі в місті, у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.

7 березня стало відомо, що міську телевежу Мелітополя, а також вежі радіозв'язку контролює армія РФ.