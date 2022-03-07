У Мелітополі росіяни контролюють радіо та телебачення, - мер

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у відеозверненні на Facebook.



"Міська телевежа, як і міські вежі радіозв'язку, перебувають під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які на сьогодні по периметру контролюють місто, - озброєних військ РФ. Тому ані контент, який розповсюджується через радіостанції, або наш відеоконтент не контролюємо ані я, ані виконавчий комітет міста", - сказав він.

4 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про захоплення телевежі в місті, у Центрі протидії дезінформації цю інформацію спростували.